Kriminalität : Mindestens vier Verletzte durch Schüsse in Melbourne

von dpa

14. April 2019, 00:29 Uhr

Mindestens vier Männer sind in der Nacht durch Schüsse vor einer Diskothek in der australischen Stadt Melbourne verletzt worden. Nach Medienberichten wurden die Schüsse aus einem vorbeifahrenden, gestohlenen Sportwagen auf eine Gruppe von Menschen vor dem «Love Machine» abgegeben. Der Schütze sei anschließend davongefahren. Der Gesundheitszustand von zwei Männern wurde als kritisch beschrieben, die beiden anderen Opfer seien «stabil». Über die Hintergründe der Auseinandersetzung in dem für die Partyszene bekannten Teil von Melbourne liegen noch keine Angaben vor.