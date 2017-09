Erdbeben : Mindestens sieben Todesopfer nach Erdbeben in Mexiko

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 22:42 Uhr

Bei dem schweren Erdbeben in Mexiko sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Zwei Menschen starben in der Hauptstadtregion Mexiko-Stadt, teilten die Behörden mit. Laut Medienberichten kamen weitere fünf Menschen im Bundesstaat Pueblas um. Augenzeugen berichteten von in Trümmern verschütteten Menschen und eingestürzten Gebäuden, weshalb mit größeren Opferzahlen zu rechnen sei. Die Stärke wurde nach neuen Angaben mit 7,0 angegeben, das Zentrum lag nur rund 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt.