Notfälle : Mindestens 17 Tote durch gepanschten Schnaps in Costa Rica

von dpa

20. Juli 2019, 02:09 Uhr

Mindestens 17 Menschen sind in den vergangenen Wochen in Costa Rica nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps gestorben. Seit Juni hätten in verschiedenen Teilen des Landes 13 Männer und vier Frauen tödliche Methanol-Vergiftungen erlitten, teilte Costa Ricas Gesundheitsministerium mit. Knapp 30 000 Flaschen Schnaps von sechs verschiedenen Marken wurden beschlagnahmt. Das Ministerium warnte die Bevölkerung des mittelamerikanischen Landes vor «verdächtigen» Getränken. Wer diese verkaufe, mache sich strafbar.