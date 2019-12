Wahlen : Michel: Sind für die nächsten Schritte beim Brexit bereit

Avatar_shz von dpa

13. Dezember 2019, 02:49 Uhr

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien kommt es im Ringen um den Brexit nach Ansicht von EU-Ratspräsident Charles Michel nun auf das Parlament in London an. Man werde sehen, ob es für das britische Parlament möglich sei, das Austrittsabkommen zu akzeptieren, sagte Michel in Brüssel. Falls das der Fall wäre, sei man bereit für die nächsten Schritte. Johnson handelte nach seinem Amtsantritt im Sommer 2019 Änderungen am Austrittsabkommen aus. Nach einem erfolglosen Versuch, sein Abkommen durch das Parlament zu bringen, drang Johnson schließlich auf eine Neuwahl.