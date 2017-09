Wahlen : Merkel-Wahlkampf in Vorpommern - Rechte Proteste geplant

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl macht Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Mecklenburg-Vorpommern Station. Die CDU-Bundesvorsitzende wird zu Wahlkampfveranstaltungen in Barth, Strasburg und Wolgast erwartet. In Wolgast muss sich Merkel auf rechte Gegenproteste einstellen. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind dort parallel zur CDU-Kundgebung zwei Protestveranstaltungen aus dem rechten Spektrum angemeldet. Am Mittwoch hatten im nordsächsischen Torgau Anhänger von NPD und AfD die Kanzlerin während ihrer gesamten Rede niedergebrüllt.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 02:47 Uhr