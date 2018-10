Menschenrechte : Merkel und Macron wollen EU-Reaktion auf Tod Khashoggis

von dpa

27. Oktober 2018, 22:07 Uhr

Deutschland und Frankreich streben eine gemeinsame europäische Reaktion auf den gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi an. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron bei einem Gespräch am Rande des Syrien-Gipfels in Istanbul. Nach ausreichender Aufklärung des Falls wolle man sich um ein gemeinsames Vorgehen aller EU-Mitglieder bemühen. So wollem man deutlich machen, dass Europa von einem gemeinsamen Wertefundament aus handele, sagte Merkel.