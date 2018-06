Migration : Merkel im Asylstreit unter Druck - Treffen mit Seehofer

von dpa

13. Juni 2018, 22:50 Uhr

Unter massivem Druck versuchen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer ihren Streit über die Asylpolitik zu entschärfen. Die beiden kamen dazu am Abend im Kanzleramt in Berlin zusammen. An dem Treffen nahmen auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der hessische Regierungschef Volker Bouffier teil. Über die Ergebnisses des Treffens soll wohl nicht informiert werden.Seehofer und Söder sind in der Frage von Zurückweisungen bestimmter Asylbewerber an den Grenzen auf Konfrontationskurs mit Merkel.