Wahlen : Merkel gratuliert Macron zum Sieg bei der Parlamentswahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Erfolg bei der Wahl zur Nationalversammlung gratuliert. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte am Abend Glückwünsche und die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit beider Länder und auf europäischer Ebene. Macrons neue Partei La République en Marche hat bei der Parlamentswahl mit ihren Verbündeten eine klare absolute Mehrheit erreicht. Allerdings war die Wahlbeteiligung so niedrig wie nie zuvor in Frankreich.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 23:17 Uhr