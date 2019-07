Bundesregierung : Merkel empfängt neue dänische Ministerpräsidentin

von dpa

11. Juli 2019, 04:54 Uhr

Einen Tag nach ihrem dritten Zitteranfall in gut drei Wochen empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin. Am Mittag will Merkel die Sozialdemokratin mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt empfangen, nach einem Gespräch ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Gestern hatte Merkel beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin einen weiteren Zitteranfall erlitten. Anschließend versicherte sie, es gehe ihr gut.