Telekommunikation : Menschen verbrauchen immer mehr Datenvolumen

09. Februar 2020, 05:44 Uhr

Im vergangenen Jahr hat sich die Kommunikation weiter in den mobilen Bereich verlagert. Während die übers Festnetz telefonierten Minuten weiter rückläufig waren, schnellte das verbrauchte mobile Datenvolumen in die Höhe. Das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. So wurden in Deutschland insgesamt 2,77 Milliarden Gigabyte im Mobilfunk verbraucht. Über das Festnetz wurde 2019 noch 94 Milliarden Minuten lang telefoniert, nach 106 Milliarden Minuten im Jahr davor.