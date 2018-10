Demonstrationen : Mega-Demo in London für zweites Brexit-Referendum

von dpa

20. Oktober 2018, 16:21 Uhr

Mehr als 500 000 Menschen haben nach Veranstalterangaben an einer Anti-Brexit-Demonstration in London teilgenommen. Ursprünglich war die Kampagne «People's Vote» nur von etwas mehr als 100 000 Menschen ausgegangen. Die Demonstranten forderten ein zweites Brexit-Referendum. Die Bürger in Großbritannien sollen ihrer Meinung nach über ein finales Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen. Großbritannien will sich bereits Ende März 2019 von der Europäischen Union trennen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel sind aber ins Stocken geraten.