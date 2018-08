Justiz : Medien: Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort schuldig gesprochen

von dpa

21. August 2018, 22:58 Uhr

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs in acht der 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen worden. Die Jury habe ihre Entscheidung dem Gericht in Alexandria mitgeteilt, berichten US-Medien. Der 69-Jährige hatte auf nicht schuldig plädiert. In zehn Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auf kein Urteil verständigen. Manafort droht damit eine Haftstrafe, die ihn für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen könnte. Die Höchststrafe beträgt 80 Jahre Gefängnis.