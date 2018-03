Notfälle : Maskierte Grundschüler lösen Großeinsatz der Polizei aus

von dpa

10. März 2018, 14:12 Uhr

Mit einer krummen Tour haben zwei kleine Jungen in Niedersachsen einen Großeinsatz an einer Grundschule ausgelöst. Die beiden 10 und 12 Jahre alten Brüder wollten an der Schule in Hillerse bei Gifhorn ein Handy rauben, teilte die Polizei mit. Dafür hätten sie eine Spielzeugpistole und ein Taschenmesser mitgenommen und sich mit Schals maskiert. Schüler alarmierten gestern Mittag die Polizei, dass zwei maskierte Personen mit Waffen drohen. Streifenwagen trafen ein. Beamte durchsuchten das Gelände. Die wenigen Schüler, die noch da waren, wurden von Lehrern und Polizeibeamten betreut.