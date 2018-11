Literatur : Marvel und Disney würdigen «Superhelden» Stan Lee

von dpa

13. November 2018, 00:40 Uhr

Nach dem Tod von Comic-Legende Stan Lee haben der Verlag Marvel Comics und der Entertainment-Riese Walt Disney den Autor als «Superhelden» gewürdigt. «Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Figuren, die er schuf», wurde Disney-Konzernchef Bob Iger in einer Mitteilung von Marvel zitiert. Lee selbst sei ein Superheld für Fans in aller Welt gewesen. Der Erfinder von Comicfiguren wie «Spider-Man», «Iron Man» und «Hulk» starb am Montag in Los Angeles. Lee wurde 95 Jahre alt.