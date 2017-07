Unfälle : Mann stirbt wenige Tage nach Sturz aus Cabrio-Kofferraum

Wenige Tage nach dem Sturz aus dem offenen Kofferraum eines anfahrenden Autos in Ulm ist ein junger Mann gestorben. Der 23-Jährige hatte auf dem Rückweg vom Ulmer Volksfest zusammen mit einem 20-Jährigen in den Kofferraum eines Cabrios gesetzt, weil es im Wagen zu eng war. Als der Fahrer anfuhr, stürzten die Beiden auf den Parkplatz. Der 20-Jährige erlitt eine leichte Verletzung, der 23-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort sei er gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 20:48 Uhr