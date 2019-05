Kriminalität : Mann bedroht Polizei mit Armbrust - Waffen gefunden

von dpa

12. Mai 2019, 13:59 Uhr

Ein 23-Jähriger hat in Mülheim an der Ruhr Polizisten mit einer gespannten Armbrust bedroht. Die Beamten zwangen ihn, die Waffe niederzulegen, und fixierten ihn mit Handfesseln. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der Wohnung seiner Mutter entdeckten sie Macheten, Schwerter, Beile, Messer, Schlagstöcke, Softair-Waffen, Pfeffersprays, Steinschleudern sowie weiteren Armbrüste. Auch Drogen wurden gefunden. Auslöser für den Einsatz vorgestern Abend war ein Streit des 23-Jährigen mit seiner Mutter in einem Krankenhaus.