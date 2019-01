Film : Mahershala Ali gewinnt Nebenrollen-Globe

von dpa

07. Januar 2019, 03:49 Uhr

Der amerikanische Schauspieler Mahershala Ali hat seine erste Golden-Globe-Trophäe gewonnen. Bei der Preis-Gala in Beverly Hills wurde der 44-Jährige als bester Nebendarsteller für seine Rolle in der Filmbiografie «Green Book» geehrt. Darin spielt er einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den 1960er Jahren mit seinem weißen Chauffeur durch die US-Südstaaten reist. Oscar-Preisträger Ali setzte sich bei der Globe-Verleihung gegen Timothée Chalamet, Adam Driver, Richard E. Grant und Sam Rockwell durch.