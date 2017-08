Soziales : Männer doppelt häufig von Hartz-IV-Sanktionen betroffen

Männlichen Hartz-IV-Empfängern wird nach einem Zeitungsbericht doppelt so oft wie Frauen das Geld wegenPflichtverletzungen gekürzt. Das gehe aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, schreibt die «Rheinische Post». Gegen durchschnittlich 91 000 Männer und 44 000 Frauen wurden demnach im ersten Quartal 2017 Sanktionen verhängt. «Frauen halten sich eher an die Regeln als Männer», sagte dazu ein Sprecher der Bundesagentur. Er betonte zugleich, dass sich 95 Prozent der Menschen grundsätzlich an die «Spielregeln» hielten und Vereinbarungen der Jobcenter beachteten.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:17 Uhr