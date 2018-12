Kriminalität : Macron sichert «Solidarität des ganzen Landes» zu

von dpa

12. Dezember 2018, 02:12 Uhr

In einer ersten Wortmeldung nach dem tödlichen Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Betroffenen die Solidarität des ganzen Landes zugesichert. «Solidarität der gesamten Nation für Straßburg, unsere Opfer und ihre Familien», schrieb Macron in der Nacht auf Twitter. Vorher hatte er Medienberichten zufolge an einer Krisensitzung im Innenministerium teilgenommen. Der Anschlag vom Abend hatte vermutlich einen terroristischen Hintergrund. Mehrere Menschen starben.