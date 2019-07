EU : Macron empfängt von der Leyen

von dpa

23. Juli 2019, 04:45 Uhr

Die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird heute in Paris zu einem Antrittsbesuch bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron erwartet. Von der Leyen war vor einer Woche im Straßburger EU-Parlament gewählt worden und kann damit zum 1. November als erste Frau in der Geschichte der EU an die Spitze der mächtigen Kommission rücken. Der sozialliberale Macron gehörte im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs zu den Befürwortern von der Leyens, nachdem er zuvor den CSU-Politiker Manfred Weber unter anderem wegen mangelnder Erfahrung strikt abgelehnt hatte.