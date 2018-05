Fußball : «Macher, Mensch, Legende»: Assauer-Film feiert Premiere

von dpa

05. Mai 2018, 01:47 Uhr

Der Dokumentarfilm über das Leben von Schalkes Manager-Legende Rudi Assauer ist in Gelsenkirchen uraufgeführt worden. Rund 25 000 Zuschauer kamen am Abend in die Arena, um die bewegende 90-minütige Hommage mit dem Titel «Rudi Assauer - Macher, Mensch, Legende» auf vier großen Leinwänden zu verfolgen. Auch der seit Jahren an Alzheimer erkrankte Assauer war anwesend. Der geplante Zuschauer-Weltrekord und ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde wurden allerdings verfehlt. Die Bestmarke für das «größte Publikum bei einer Filmpremiere» liegt in Mexiko bei 43 624 Besuchern.