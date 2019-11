International : Maas gedenkt vor G20-Treffen Atombombenopfer in Hiroshima

Avatar_shz von dpa

22. November 2019, 00:09 Uhr

Außenminister Heiko Maas will heute im japanischen Hiroshima der Zehntausenden Opfer des ersten Atombombenangriffs vor 74 Jahren gedenken. Die Bemühungen um nukleare Abrüstung werden auch Thema beim G20-Außenministertreffen sein, an dem Maas anschließend in Nagoya teilnimmt. Mit dem G20-Außenministertreffen endet der Vorsitz Japans in der Gruppe führender Wirtschaftsmächte. Auf der Agenda stehen die Afrika-Politik, Freihandel und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.