Wetter : Lufthansa rechnet wegen Orkantief mit starken Beeinträchtigungen

Avatar_shz von dpa

09. Februar 2020, 16:46 Uhr

Wegen des Orkantiefs «Sabine» rechnet die Lufthansa morgen mit starken Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Bis Dienstagvormittag werde es zu zahlreichen Flugstreichungen und Verspätungen kommen, teilte die Airline mit. Das Unternehmen habe entschieden, in München am Montag alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr auszusetzen. Interkontinentalflüge in Frankfurt sollen voraussichtlich planmäßig weitergeführt werden. Mit der Streichung von Kontinentalverbindungen von und nach Frankfurt sei jedoch zu rechnen.