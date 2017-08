EU : London: Gespräche über EU-Austritt und neue Partnerschaft untrennbar

Die britische Regierung drängt auf gleichzeitige Gespräche über den EU-Austritt des Landes und ein künftiges Abkommen mit der Europäischen Union. Brüssel solle mehr «Flexibilität» zeigen, heißt es in einer Mitteilung des Brexit-Ministeriums. Die britische Delegation unter Leitung von Brexit-Minister David Davis wird am Montag zur Fortsetzung der Austrittsverhandlungen in Brüssel erwartet. In der vergangenen Wochen hatte London eine ganze Reihe von Positionspapieren vorgelegt.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 01:06 Uhr