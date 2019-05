Bildung : Lehrerverband: Keine Anzeichen für erschwertes Mathe-Abitur

von dpa

06. Mai 2019, 08:12 Uhr

Trotz der Schülerproteste gegen die Abiturprüfung in Mathematik sieht der Präsident des Deutschen Lehrerverbands bisher keine Anzeichen dafür, dass die Aufgaben zu schwierig waren. «Im Internet lässt sich Erregung sehr schnell mobilisieren. Deshalb sollten wir abwarten», sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der «Rhein-Neckar-Zeitung». In mehreren Bundesländern haben sich Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt, es gibt bereits mehr als 60 000 Unterstützer.