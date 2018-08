Fußball : Lazio-Fans sorgen wieder für Ärger

von dpa

19. August 2018, 22:01 Uhr

Die berüchtigten Ultras von Lazio Rom haben in Italiens Fußball-Liga mit einer sexistischen Aktion wieder für Aufsehen gesorgt. Die Anhänger des Hauptstadt-Clubs verteilten Flugblätter, auf denen sie Frauen aufforderten, sich im Olympiastadion nicht in den vorderen Reihen des Fanblocks aufzuhalten. «Die Curva Nord stellt für uns einen heiligen Raum dar», hieß es und die ersten Reihen symbolisierten den «Schützengraben». «In den Schützengräben lassen wir Frauen, Ehefrauen und Freundinnen nicht zu, also laden wir sie ein, sich ab der zehnten Reihe zu positionieren», schrieben die Fans. Der Verein distanzierte sich von der Aktion.