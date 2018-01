Prozesse : Land NRW stellt mehr Geld für Loveparade-Opfer bereit

von dpa

Düsseldorf (dpa) – Das Land Nordrhein-Westfalen will den Opfern und Hinterbliebenen der Loveparade-Katastrophe während des laufenden Prozesses in Düsseldorf stärker finanziell helfen. «Der Prozess vor dem Landgericht ist für die Betroffenen nun erneut mit erheblichen Belastungen verbunden. Die Landesregierung will Opfer und Angehörige bei der Bewältigung dieser Belastungen unterstützen», sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann der «Bild»-Zeitung. Demnach sollen in diesem Jahr 300 000 Euro an Landesmitteln an die Stiftung «Duisburg 24.07.2010» fließen.