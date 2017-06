Demonstrationen : Kremlkritiker Nawalny zu Arrest verurteilt

Nach landesweiten Protesten gegen die Regierung hat ein Gericht in Moskau den Kremlkritiker Alexej Nawalny zu 30 Tagen Arrest verurteilt. Das twitterte Nawalnys Sprecherin in der Nacht aus dem Gerichtssaal. Nawalny habe wiederholt gegen die Organisationsvorgaben für Demonstrationen verstoßen, urteilte das Gericht. Der Oppositionspolitiker war gestern auf dem Weg zu einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Landesweit wurden hunderte Regierungskritiker festgesetzt.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 04:57 Uhr