Terrorismus : Kreise: 18 geplante Anschläge in Großbritannien vereitelt

Britische Sicherheitsbehörden haben in den vergangenen vier Jahren 18 geplante Terroranschläge vereitelt. Allein seit der Attacke im Londoner Regierungsbezirk Westminster im März seien fünf Attentate verhindert worden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA Regierungskreise. Jederzeit gebe es bis zu 3000 Personen, die für den Geheimdienst von besonderem Interesse seien. Der Manchester-Attentäter Salman Abedi habe in der Vergangenheit dazu gehört, so die Quelle. Zuletzt sei er aber nicht mehr regelmäßig überprüft worden.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 16:58 Uhr