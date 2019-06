Parteien : Kramp-Karrenbauer warnt vor Grünen

von dpa

09. Juni 2019, 02:18 Uhr

Angesichts der Verhandlungen über eine linke Koalition in Bremen hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem entsprechenden Kurs der Grünen auch im Bund gewarnt. «Der Fall Bremen zeigt: Im Zweifel entscheiden sich die Grünen nicht für bürgerliche Politik, sondern für links», sagte sie der «Bild am Sonntag». Wer von einer neuen Regierung träume und Grün wähle, müsse wissen, dass er mit der Linkspartei aufwachen kann. Die CDU hofft bei der nächsten Bundestagswahl auf eine Koalition mit den Grünen, sieht sich nach der Wahl in Bremen aber getäuscht.