Regierung : Kongress hat Fragen zu offiziellen Besuchen in Trumps Hotels

Avatar_shz von dpa

08. September 2019, 20:57 Uhr

Abgeordnete im US-Kongress haben viele Fragen zu offiziellen Übernachtungen in Resorts von US-Präsident Donald Trump. Der Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses und der Justizausschuss der Kammer schrieben mehrere Briefe an die US-Regierung und Trumps Firmen. Darin forderten sie Informationen und Unterlagen an - etwa zum jüngsten Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in einem Golf-Resort Trumps in Irland und zu Trumps Vorschlag, den G7-Gipfel im kommenden Jahr in einem seiner Resorts in Florida auszurichten.