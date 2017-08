Leute : Königin Máxima nimmt Abschied von ihrem Vater

Er war wegen seiner Rolle in der argentinischen Militärdiktatur umstritten und in den Niederlanden unerwünscht: Nun hat die niederländische Königin Máxima im Beisein von König Willem-Alexander Abschied genommen von ihrem verstorbenen Vater Jorge Zorreguieta. Die Beisetzung fand auf einem Privatfriedhof in Pilar, 50 Kilometer nördlich von Buenos Aires statt. Rund 400 Menschen nahmen an der Trauerzeremonie teil. Jorge Zorreguieta war am Dienstag im Alter von 89 Jahren an Lymphdrüsenkrebs gestorben.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 01:08 Uhr