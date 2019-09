Bundesregierung : Koalitionsspitzen beraten über Fortschritte bei Klima-Plänen

Avatar_shz von dpa

02. September 2019, 23:46 Uhr

Drei Wochen vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts hat der schwarz-rote Koalitionsausschuss in Berlin die Vorschläge für mehr Klimaschutz beraten. Im Kanzleramt sprach Kanzlerin Angela Merkel etwa fünf Stunden lang mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD über die Arbeitsfortschritte für das angestrebte gemeinsame Konzept. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt, die Koalitionsspitzen hatten Stillschweigen vereinbart. Bei einer Sitzung des Klimakabinetts am 20. will die Regierung ihre Klimaschutz-Maßnahmen endgültig festlegen.