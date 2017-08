Luftverkehr : Kleinflugzeug muss am Strand notlanden - zwei Tote

Ein Kleinflugzeug hat bei einer Notlandung an einem belebten Strand in Portugal zwei Badegäste in den Tod gerissen. Bei den Opfern handele es sich um einen 30-jährigen Mann und ein fünfjähriges Kind, berichtet der Sender «TVI 24». Das Unglück ereignete sich an einem Strand in der Nähe von Lissabon, während sich zahlreiche Menschen mitten in der Urlaubssaison am Ufer sonnten. Pilot und Co-Pilot der Maschine sind unverletzt und werden jetzt von der Polizei verhört, um die Gründe für die Notlandung zu klären, so die Zeitung «Público».

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 07:53 Uhr