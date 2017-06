Kindergärten : Kitas beschäftigen häufig weniger Personal als vorgeschrieben

Kindertagesstätten beschäftigen nach Informationen der «Welt am Sonntag» zum Teil weniger Betreuungspersonal als vorgeschrieben. Dies ergebe sich aus Daten der Landesrechnungshöfe der 16 Bundesländer, berichtet das Blatt. Demnach deckten unabhängige Prüfer in drei Bundesländern - Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg - bei Sonderprüfungen auf, dass in den überprüften Kitas deutlich weniger Erzieherinnen arbeiteten als durch Mindestpersonalverordnungen vorgegeben. Beispiel Berlin: 111 Kitas beschäftigen zusammen 163 Fachkräfte weniger als vorgeschrieben.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 07:13 Uhr