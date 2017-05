International : Keine Einigung über Abgeordneten-Besuche - «Dann gehen wir da raus»

Der Bundeswehr-Abzug vom türkischen Stützpunkt Incirlik rückt nach dem ergebnislosen Krisengespräch von Kanzlerin Angela Merkel mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan näher. «Wenn ein Besuch deutscher Abgeordneter in Incirlik nicht möglich ist, dann gehen wir da raus», gab der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin Merkels Haltung wieder. Die Bundeswehr hat dort Aufklärungsflugzeuge für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien stationiert. Möglicherweise wird sich der Bundestag schon nächste Woche mit dem Dauerkonflikt befassen.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 18:09 Uhr