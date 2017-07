Parteien : Kauder betont «gravierende Unterschiede» zwischen Union und SPD

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat «gravierende Unterschiede» zwischen den Steuerplänen von CDU/CSU und SPD betont. «Wir werden die Menschen steuerlich entlasten, die SPD verteilt um», sagte der CDU-Politiker im ZDF. CDU und CSU wollen ihr Wahlprogramm morgen in einer gemeinsamen Vorstandssitzung in Berlin beschließen. Die Union will ebenso wie die SPD untere und mittlere Einkommen entlasten, sieht aber anders als die Sozialdemokraten keine Notwendigkeit, Reiche stärker zu belasten.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 20:46 Uhr