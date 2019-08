Migration : Kapitänin Rackete würde wieder mit Schiff Flüchtlinge retten

von dpa

08. August 2019, 02:52 Uhr

Trotz der verschärften Strafen für Seenotretter in Italien und der gegen sie gerichteten Ermittlungen kann sich die deutsche Kapitänin Carola Rackete vorstellen, auch künftig im Mittelmeer Migranten zu retten. «Wenn wieder ein Kapitän ausfällt und wieder keiner da ist, dann auf jeden Fall», sagte sie in der ZDF-Talkshow «Dunja Hayali» auf die Frage, ob sie wieder rausfahren würde. Am Montag hatte die italienische Regierung Strafen von bis zu einer Million Euro beschlossen, wenn ein Kapitän mit einem Schiff ohne Erlaubnis in die Gewässer des Landes fährt.