Parteien : JU-Deutschlandtag: Merkel spricht bei Unions-Nachwuchs

von dpa

06. Oktober 2018, 04:42 Uhr

Mit Spannung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel erwartet. Der Auftritt der CDU-Vorsitzenden gilt als Stimmungstest vor dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg. Der Vorsitzende des Unions-Nachwuchses, Paul Ziemiak, hatte gestern bereits zu Beginn des dreitägigen Treffens Kritik an Merkel geübt und angesichts verheerender Umfragewerte für die Union mehr Bereitschaft zur Erneuerung eingefordert.