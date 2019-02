Leute : John Legend: Bei R. Kelly zu lange weggesehen

von dpa

27. Februar 2019, 09:50 Uhr

Nach der Anklage gegen R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs hat Sänger John Legend die Musikindustrie für ihr Schweigen kritisiert. «Wir haben zu lange weggeschaut», sagte Legend in der NBC-Show «Today». Viele Leute seien über Jahrzehnte hinweg verletzt worden. Mit der Doku-Serie «Surviving R. Kelly» hatten teils lange bekannte Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger an Schlagkraft gewonnen. John Legend hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich gegen R. Kelly Stellung bezogen.