Medien : Jan Böhmermann will sich zu SPD-Plänen äußern

Avatar_shz von dpa

02. September 2019, 04:18 Uhr

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann will sich heute dazu äußern, wie es für ihn in Sachen SPD weitergeht. Gestern war die zweimonatige Frist abgelaufen, bis zu deren Ende sich Interessenten für den Parteivorsitz melden konnten. «Trotz vollen Einsatzes hat es am Ende möglicherweise knapp nicht gereicht, die strengen Kriterien zu erfüllen», schrieb Böhmermann auf Twitter. Er werde Montagmittag Stellung nehmen, wie es weitergehe und ob er seine Kandidatur für den Parteivorsitz gegebenenfalls noch juristisch durchsetzen werde.