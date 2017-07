Konflikte : IS-Hochburg Mossul kurz vor dem Fall

Die ehemalige Extremistenhochburg Mossul steht kurz vor der Befreiung aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat. Drei Jahre nach der Eroberung durch die Dschihadisten brach die irakische Armee heute in den letzten Zufluchtsort des IS in der nordirakischen Großstadt ein. Gegen Mittag hieß es aus staatlichen Medien und Sicherheitskreisen, dass nur noch ein Gebiet von wenigen Dutzend Metern Breite in der Gewalt der Kämpfer sei. Eine Bestätigung von höchster Ebene für die komplette Eroberung gab es aber zunächst nicht.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 17:09 Uhr