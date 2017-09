Wetter : «Irma» im Anmarsch: Evakuierungen in Miami angeordnet

Wegen Hurrikan «Irma» haben die Behörden für Teile der Millionenstadt Miami im Süden der USA Zwangsevakuierungen angeordnet. Der extrem starke Wirbelsturm bewegt sich durch die Karibik auf den US-Bundesstaat Florida zu und könnte dort in der Nacht auf Sonntag auf Land treffen. Bisher hat «Irma» in der Karibik sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm der stärksten Kategorie fünf habe auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin darüber hinaus schwere Schäden angerichtet, sagte Präfekt Eric Maire. Das gesamte Ausmaß sei noch unklar.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:09 Uhr