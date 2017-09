Wetter : «Irma» auf Kategorie 3 - Erste Überflutungen in Florida

Hurrikan «Irma» hat in Florida etwas an Kraft, aber nicht an Gefahr eingebüßt. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn auf 3 herunter. Der Sturm führte zu einer kuriosen Situation: Auf seiner «rechten» Seite, also an der Ostküste, sorgte der Wirbel für erste Überflutungen, zum Beispiel in Miami. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie sich Wassermassen durch die Innenstadt Miamis wälzen. An seiner «linken» Seite drückte der Wirbelsturm das Wasser von der Westküste weg. Bilder zeigten leere Hafenbecken. Meteorologen warnen, das Wasser komme in einer Art gewaltigen Schaukelbewegung zurück.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 20:46 Uhr