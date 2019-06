Konflikte : Iran fordert Ergebnisse zur Rettung des Atomabkommens

von dpa

09. Juni 2019, 09:00 Uhr

Einen Tag vor dem Iran-Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas macht die Regierung in Teheran Druck. Außenminister Mohamed Dschawad Sarif fordert Ergebnisse zur Rettung des Atomabkommens und will sich nicht mit Erklärungen für die Schwierigkeiten zufrieden geben. Das erwarte er auch beim Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen morgen. Die USA sind aus dem Abkommen ausgestiegen, die Bundesregierung will es retten. Maas führt heute Gespräche in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.