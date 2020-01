Luftverkehr : Iran: Boeing-Experten sollen Absturzursache mit untersuchen

Avatar_shz von dpa

10. Januar 2020, 01:39 Uhr

Der Iran will neben Experten aus der Ukraine auch Boeing-Fachleute aus den USA, Kanada und Frankreich an den Untersuchungen zur Absturzursache der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran beteiligen. Das gab die iranische Luftfahrtbehörde bekannt. Bei dem Absturz waren am Mittwoch mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen - darunter 63 Kanadier. Kurz zuvor hatte der Iran zwei von US-Soldaten genutzte Stützpunkte im Irak angegriffen. Die kanadische Regierung sprach von einem Abschuss der Maschine.