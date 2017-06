Terrorismus : Innenminister Lewentz: Ermittlungen wegen Terrorgefahr laufen

Nach der Terrorwarnung für das Rockfestival «Rock am Ring» laufen die Untersuchungen der Polizei auf Hochtouren. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz nannte mit Verweis auf die Ermittlungen keine Details. Er habe Bundesinnenminister Thomas de Maizière informiert. Für morgen sei eine Lageeinschätzung geplant, sagte Lewentz. Er will die Öffentlichkeit um 11.00 Uhr am Veranstaltungsort Nürburgring informieren. Die Polizei hatte das beliebte Musikfestival angesichts der drohenden Terrorgefahr unterbrochen.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 22:59 Uhr