erstellt am 29.Nov.2017 | 18:50 Uhr

Im Bahnhof von Basel ist ein ICE entgleist. Verletzt wurde niemand. Drei Waggons sprangen aus den Schienen. Auch ein Fahrleitungsmast wurde beschädigt. Der Basler Bahnhof wurde komplett gesperrt. Der Zug war am Vormittag in Hamburg losgefahren und sollte eigentlich am Abend Zürich erreichen. Die Wagen sind möglicherweise an einer Weiche aus den Schienen gesprungen.