Wetter : Hurrikan «Irma» löst Überflutungen aus

Der Hurrikan «Irma» hat den US-Bundesstaat Florida erreicht und große Schäden ausgelöst - das Ausmaß ist noch unklar. Der Sturm brachte an beiden Küsten des Halbinsel-Staats Überflutungen. Mehr als 3,4 Millionen Haushalte waren in der Nacht ohne Strom. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altstadt von Miami an Floridas Ostküste. US-Präsident Donald Trump kündigte an, möglichst bald nach Florida reisen zu wollen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 08:28 Uhr