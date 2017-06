Börsen : Hoffnung auf leichteren Brexit-Deal treibt Dax

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben mit Zuversicht auf den Wahlausgang in Großbritannien reagiert. Zudem sorgte der weiterhin sehr starke deutsche Außenhandel für gute Laune. Der Dax ging mit einem Plus von 0,80 Prozent auf 12 815 Punkte aus dem Handel, womit dem Leitindex nur knapp 63 Punkte bis zu seinem Rekordhoch vor einer Woche fehlen. Im Wochenverlauf schloss er fast unverändert mit minus 0,05 Prozent. Dass es Theresa May misslang, durch Neuwahlen ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit der EU zu bekommen, wurde am Markt positiv gesehen.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 18:55 Uhr